3 ülke Kraliçe Elizabeth'in cenazesine davet edilmedi

Konu hakkında bilgi bir İngiliz hükümet yetkilisi tarafından verildi.

İngiltere'nin en uzun süre görevde kalan hükümdarı olan Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül günü 96 yaşında İskoçya'daki evinde hayatını kaybetmişti.

İngiltere Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'a karşı Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılıyor.

İngiltere Myanmar'a da yaptırım uyguluyor.

BBC'nin haberinde Londra'da düzenlenecek cenaze törenine 500 kadar yabancı devlet adamının katılması beklendiği ve İngiltere'nin diplomatik ilişki içerisinde olduğu çoğu ülkenin devlet başkanlarına davetiye gönderildiği bilgisi yer aldı.