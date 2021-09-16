3 ülkeden denizaltı hamlesi! İngiltere'den Çin'e mesaj

Reuters 16 Eylül 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:05

ABD, İngiltere ve Avustralya, Hint Okyanusuyla Pasifik Okyanusu arasındaki geniş coğrafyada güvenliği sağlamak için üçlü bir işbirliği mekanizması oluşturacaklarını açıklamıştı.

Wallace bu anlaşmanın nükleer silahları içermediğini ve Çin ile bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Times Radio'nun bunun Soğuk Savaş'ın bir parçası olup olmadığının sorulması üzerine Wallace "Hayır öyle değil, bence Soğuk Savaş tabiri eskimiş bir tabir" dedi.

Wallace "Bu Çin'e bir mesaj göndermek için yapılmış bir şey değil" dedi.