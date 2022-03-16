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Dünya

3 yaşındaki çocuk arabada annesini öldürdü

ABD'nin Chicago şehri korkunç bir trajediye sahne oldu. Üç yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çocuğun babası 23 yaşındaki Romell Watson, silahın kendisine ait olduğunu kabul etti ve silah konusunda önlem almayarak sorumsuz davranmakla suçlanarak tutuklandı.

CNN Türk16 Mart 2022 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:55
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir ailenin hayatı dikkatsizlik ve ihmal sonucu bir anda yerle bir oldu.

Illinois eyaletinde bulunan Chicago kentinin Dolton banliyösünde genç bir anne üç yaşındaki çocuğu tarafından vurularak öldürüldü.

Korkunç trajedi, bir süpermarketin otoparkında yaşandı. 22 yaşındaki Deajah Bennett, alışverişini tamamladıktan sonra 3 yaşındaki çocuğunu arabanın arka koltuğuna oturttu.

Çocuk, burada bulduğu silahla oynamaya başladı ancak parmağının tetiğe değmesiyle birlikte kurşun Bennett'in boynuna isabet etti.

Ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılan anne tedaviye alındı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üçüz evlat edindiler. Bir hafta sonra doktorları onlara "Size bir şey söylemem lazım" dedi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, çocuğun babası 23 yaşındaki Romell Watson, silahın kendisine ait olduğunu kabul etti ve silah konusunda önlem almayarak sorumsuz davranmakla suçlanarak tutuklandı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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