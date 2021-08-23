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Dünya

'30 bin Kırım Tatarı vatanlarını terk etmeye mecbur kaldı'

Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 7,5 yılda yaklaşık 30 bin Kırım Tatarının vatanlarını terk etmeye mecbur kaldığını söyledi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:27 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:27
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Kırımoğlu, Kırım Platformu Zirvesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kırım Tatar halkının, 1944 sürgününden, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dönebildiklerini belirten Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının tekrar Rusya'nın baskısıyla vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Kırımoğlu, "Geçen 7,5 yıllık işgal yılı içinde 30 bin kadar Kırım Tatarı vatanlarını yine terk etmeye mecbur oldular." dedi.

Rusya'nın veto hakkı nedeniyle BM'de karar alınamadığını aktaran Kırımoğlu, dünyanın, kaba kuvvet değil hukukun üstünlüğünün egemen olması için yakın zamanda ayağa kalkıp gerekli tedbirleri alacağını ümit ettiğini belirtti.

Kırımoğlu, Kırım Platformu'nun ve imzalanacak bildirinin amacının bu olduğunu aktardı.

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