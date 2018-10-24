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30 Metrelik çelik köprü çalındı

Bosna Hersek'te yapılan rutin kontroller sırasında Bosna Nehri üzerindeki 30 metrelik çelik köprünün çalındığı ortaya çıktı.

  • İHA
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Bosna Hersek'in Zenitsa kentinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Doğalgaz şirketi BH-Gas tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Zenitsa Belediyesi sınırlarında yapılan rutin kontroller sırasında Bosna Nehri üzerindeki 30 metrelik çelik köprünün çalındığı ortaya çıktı.
 
Doğalgaz boru hattının çelik köprüye paralel geçiyor olması sebebiyle Zenitsa'daki sanayi bölgesine gaz tedarikinin de tehlikeye girdiği ifade edilen açıklamada, "21. yüzyılda kimliği belirsiz şahısların 30 metrelik çelik köprünün parçalarını 25 bar basınç bulunan hat üzerinden parçalayarak taşımış olması en hafif ifadelerle lakaytlık, sorumsuzluk ve kanunsuzluktur" denildi.
 
Savaş sonrası dönemde bu köprünün yeniden inşası için BH-Gas olarak büyük yatırımlar yapıldığı ve konunun gerekli organlara taşındığını ifade eden şirket, kamuoyuna da olayla ilgili bilgisi olanların yetkililerle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

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