30 milyon dolarlık fotoğraf davası

30.12.2019 03:20 - Güncelleme: 30.12.2019 03:20

Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatı ustası Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee, logosunda babasının yüz figürünü kullanan Çinli hazır yemek zinciri Real Kungfu’ya 30 milyon dolarlık dava açtı. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde bulunan ve Bruce Lee’ye ait tüm telif haklarını elinde bulunduran Bruce Lee Enterprises şirketinin, Çin’in Şangay şehrinde bir mahkemeye başvurduğu ve 210 milyon yuanlık (30 milyon dolar) tazminat davası açtığı belirtildi.

57 ŞUBESİ VAR

1990 yılında Çin’in güneyinde, Hong Kong sınırındaki Guanco’da şehrinde kurulan ve Çin pilavı ve benzeri ürünler satan Real Kungfu (Zhen Gong Fu) yöneticileriyse ülkenin en büyük sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı açıklamada dava haberi sonrası şaşırdıklarını, zira Bruce Lee benzeri logoyu son 15 yıldır kullandıklarını söyledi. Real Kungfu şirketinin Çin genelinde 57 şubesi bulunuyor. San Francisco doğumlu Bruce Lee (Lee Jun-fan) tüm zamanların en etkili dövüş sanatları ustası olarak nitelendiriliyor. 20’nci yüzyılın pop kültürü simgelerinden biri olan Bruce Lee Doğu ve Batı yakınlaşması ve Amerikan filmlerinde Asyalılara bakışın değiştirilmesindeki katkılarıyla biliniyor. Bloomberg haber sitesi, davanın Çin için fikri mülkiyet hakları konusunda bir sınav niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Çin yönetimi, fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi için adımlar atma taahhüdünde bulunmuştu.