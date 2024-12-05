300 askerin cenazesine 36 yıl sonra ulaştılar

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ve kalabalık grupların katıldığı cenaze töreninde bazı sivil ve askeri yetkililer de hazır bulundu.

Farklı zamanlarda bulunan cenazeler, Tahran ve diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.



İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta ölen ancak cenazelerine ulaşılamayan askerler İran'da "isimsiz askerler" olarak nitelendiriliyor.

Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunan cenazeler aralıklarla İran'a getiriliyor.