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Dünya

300 askerin cenazesine 36 yıl sonra ulaştılar

İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaşlarına yaklaşık 36 yıl sonra ulaşılan 300 İran askeri için Tahran ve diğer kentlerde cenaze törenleri düzenlendi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
300 askerin cenazesine 36 yıl sonra ulaştılar
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Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen ve kalabalık grupların katıldığı cenaze töreninde bazı sivil ve askeri yetkililer de hazır bulundu.

Farklı zamanlarda bulunan cenazeler, Tahran ve diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta ölen ancak cenazelerine ulaşılamayan askerler İran'da "isimsiz askerler" olarak nitelendiriliyor.

Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunan cenazeler aralıklarla İran'a getiriliyor.

  • İran-Irak Savaşı
  • 300 asker cenazesi
  • Tahran cenaze töreni

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