'300 Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı'
Rusya Savunma Bakanlığı: Yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında salı günü Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Suriye'ye gittiğini açıkladı. Öte yandan Rus Devriye Polisi, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı, Amuda ve Haseke'de devriyelerine dün gün boyu devam etti.
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