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Dünya

300 yıllık batık gemideki 17 milyar dolarlık hazine için ilk kez harekete geçildi

Kolombiya ile İspanya arasında krize neden olan ve İçerisinde toplam değerlerinin 17 milyar dolara yakın olduğu tahmin edilen 300 yıllık gemi enkazını incelemek için keşif gezisi başlatıldı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 11:18 - Güncelleme:
300 yıllık batık gemideki 17 milyar dolarlık hazine için ilk kez harekete geçildi
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Kolombiya'da, yaklaşık 300 yıl önce Karayipler'de batan ve milyarlarca dolar değerinde hazine içeren İspanyol savaş gemisi San Jose'nin enkazını incelemek üzere sualtı keşif gezisinin ilk aşamasına başlandığı bildirildi.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden (ICANH) yapılan açıklamada, Cartagena liman kenti açıklarında bulunan San Jose gemisini incelemek üzere düzenlenecek keşif gezisinin ilk aşamasında uzaktan sensörler yardımıyla enkazın fotoğraflanacağı ifade edildi.

300 YILLIK BATIK GEMİDEKİ 17 MİLYAR DOLARLIK HAZİNE İÇİN İLK KEZ HAREKETE GEÇİLDİ

İnceleme sonuçlarının, gemi enkazındaki hazinenin çıkarılmasını da içeren sonraki keşiflerin önünü açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bilimsel ve arkeolojik değerini muhafaza etmek amacıyla enkazın "koruma altındaki arkeolojik alan" olarak ilan edildiği belirtildi.

Aralık 2015'te dönemin Kolombiya hükümeti, 18. yüzyılda Karayip Denizi'nde batan İspanyol kalyonu San Jose'nin enkazını Cartagena açıklarında bulduğunu duyurmuştu.

İçerisinde toplam değerlerinin 17 milyar dolara yakın olduğu tahmin edilen altın külçe, değerli taş ve mücevher bulunan gemi, hazineyi çalmak isteyen İngiliz korsanlarının saldırısı nedeniyle 8 Haziran 1708'de batmıştı.

- YASAL ANLAŞMAZLIK

San Jose hazinelerinin kime ait olduğu konusunda hala pek çok tartışma yaşanıyor.

İspanya, 2001 UNESCO sözleşmesi ile geminin egemen dokunulmazlığa sahip olduğu savını öne sürerek hazinenin iadesini talep ediyor. Kolombiya ise geminin kendi topraklarında keşfedildiğini vurgulayarak, San Jose'nin devlete ait olduğunu savunuyor.

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