31 kişi ölmüştü... Çin'de gaz denetimleri sıkılaştırılıyor

Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatıyla çok sayıda şehirde doğal gaz sızıntıları ve diğer risklere karşı işletmelerde ve altyapı tesislerinde denetimler başlatıldı.

Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrinde 21 Haziran'da barbekü restoranında gaz ocağı sızıntısının sebep olduğu patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Üç gün sürecek Ejderha Kayığı Festivali kutlamalarının başlangıcına denk gelen kaza, tatil döneminde benzeri kazaların olabileceğine dair endişeleri artırdı.

Beijing Daily'nin haberine göre, başkent Pekin'de gaz ocağı kullanılan tüm işletmelerde güvenlik kontrolleri yapılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Yin Yong, denetimlerin özellikle restoranlara ve marketlere odaklanacağını belirterek, eskiyen tüm doğal gaz boru altyapısı için kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin yapılması talimatını verdi.

Kuzey eyaleti Cilin'de yetkililer, "güvenlik ve acil durum yönetiminin titizlikle yerine getirileceğini" bildirdi.

Eyaletin merkezi Çangçun'da Eylül 2022'de bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Bir diğer kuzey eyaleti Şandong'da gaz sızıntısı tehlikelerinin acilen tespiti ve düzletilmesi için ilgili birimlere acil durum uyarısı gönderildi.

Şandong eyaletinde "barbakü şehri" olarak bilinen Zibo, özellikle tatil dönemlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Xinhua'nın haberine göre, ülkesinin doğusundaki Ciangşi eyaletinin merkezi Yançang'da yetkililer, güvenlik risklerinin tam kapsamlı bir soruşturma ile bertaraf edileceğini duyurdu.

Kent Yönetimi ve Asayişi Bürosundan Luo Cianhua, "Bu kazadan dersler çıkarmalı ve benzer hadiselerin tekrarlanmasını önlemeliyiz." dedi.

Yerel yönetimler dışında Kamu Güvenliği, Kültür ve Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları da güvenlik sorunlarına dair uyarılar yayımladı.