İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,3066
  • EURO
    27,5647
  • ALTIN
    1562.07
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 31 kişi ölmüştü... Çin'de gaz denetimleri sıkılaştırılıyor
Dünya

31 kişi ölmüştü... Çin'de gaz denetimleri sıkılaştırılıyor

Çin'in Ningşia Hui Özerk Bölgesi'ndeki bir restoranda 31 kişinin ölümüne yol açan gaz patlamasının ardından ülke genelinde güvenlik denetimleri artırıldı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 17:55 - Güncelleme:
31 kişi ölmüştü... Çin'de gaz denetimleri sıkılaştırılıyor
ABONE OL

Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatıyla çok sayıda şehirde doğal gaz sızıntıları ve diğer risklere karşı işletmelerde ve altyapı tesislerinde denetimler başlatıldı.

Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrinde 21 Haziran'da barbekü restoranında gaz ocağı sızıntısının sebep olduğu patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Üç gün sürecek Ejderha Kayığı Festivali kutlamalarının başlangıcına denk gelen kaza, tatil döneminde benzeri kazaların olabileceğine dair endişeleri artırdı.

Beijing Daily'nin haberine göre, başkent Pekin'de gaz ocağı kullanılan tüm işletmelerde güvenlik kontrolleri yapılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Yin Yong, denetimlerin özellikle restoranlara ve marketlere odaklanacağını belirterek, eskiyen tüm doğal gaz boru altyapısı için kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin yapılması talimatını verdi.

Kuzey eyaleti Cilin'de yetkililer, "güvenlik ve acil durum yönetiminin titizlikle yerine getirileceğini" bildirdi.

Eyaletin merkezi Çangçun'da Eylül 2022'de bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Bir diğer kuzey eyaleti Şandong'da gaz sızıntısı tehlikelerinin acilen tespiti ve düzletilmesi için ilgili birimlere acil durum uyarısı gönderildi.

Şandong eyaletinde "barbakü şehri" olarak bilinen Zibo, özellikle tatil dönemlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

Xinhua'nın haberine göre, ülkesinin doğusundaki Ciangşi eyaletinin merkezi Yançang'da yetkililer, güvenlik risklerinin tam kapsamlı bir soruşturma ile bertaraf edileceğini duyurdu.

Kent Yönetimi ve Asayişi Bürosundan Luo Cianhua, "Bu kazadan dersler çıkarmalı ve benzer hadiselerin tekrarlanmasını önlemeliyiz." dedi.

Yerel yönetimler dışında Kamu Güvenliği, Kültür ve Turizm ve Ulaştırma Bakanlıkları da güvenlik sorunlarına dair uyarılar yayımladı.

  • Ningşia Hui Özerk Bölgesi
  • gaz patlaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.