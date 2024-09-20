Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi teknolojisi şirketlerinin arkasında Batı istihbaratı olduğunu belirtti. Zaharova ayrıca Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatında Dışişleri Bakanları toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığını söyledi.



Zaharova, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen Avrasya Kadın Forumu kapsamında gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına değinen Zaharova, Lübnan'ın "terör saldırısına" uğradığını ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Bu olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirten Zaharova, "Lübnan'da geniş çaplı bir askeri operasyonun, Orta Doğu bölgesinin güvenliği için yıkıcı sonuçları olabilir. Bunun gibi feci senaryolardan kaçınılması gerekiyor. İlgili tarafları itidal göstermeye ve çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Zaharova, bölgede gerginliğin azaltılması, durumun istikrara kavuşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

AA muhabirinin, "Lübnan'daki olaylar, Batılı parçalarıyla üretilen cihazların kullanıcıları savunmasız hale getirdiğini gösteriyor. Bu bağlamda, Rusya, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için önlem almayı planlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu yönde gerekli adımlar attıklarını dile getirdi.

Önde gelen bilgi teknolojisinin Batılı şirketler tarafından üretildiğine dikkati çeken Zaharova, "Batılılar, gelişmekte olan ve egemen politika izleyen devletlere teknolojinin verilmesini engelliyor ve bunu, tekelini bozmamak için yapıyor. Onlar için tekel olmak, baskı uygulama ve süreçleri kontrol etme imkanına sahip olma anlamına geliyor. Bilgi teknolojisi üreten şirketlerin arkasında ABD ve müttefiklerinin istihbaratı var. Batılılar, bu kaynağı devletlerin içişlerine müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, uluslararası toplumun bu konuda yasal zemin geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

- "ABD, UKRAYNA KONUSUNDA ATEŞLE OYNUYOR"

Sözcü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırması için uzun menzilli silah kullanmasının, NATO'yu Rusya ile savaşa sürüklemeyeceği" yönündeki açıklamasını değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ancak, kesinlikle bağımsız hareket edemeyen, saçma sapan konuşacak kadar baskı altında olan, bunun sonuçlarını idrak edemeyen ve başında bulunduğu örgüt yapısındaki sorumluluklarıyla bağlantısı olmayan biri tarafından söylenebilir. Stoltenberg, NATO'dan ayrılıyor ve herhangi bir saçma şeyi söyleyebiliyor."

ABD'nin NATO'yu yönettiğini kaydeden Zaharova, "Amerikalılar, NATO'nun açıklamalarını yazıyor, tüm strateji ve kavramlarını belirliyor. Onlar, ateşle oynuyor ve gerçeklik duygusunu tamamen kaybetmiş durumdalar." diye konuştu.

Batı'nın Ukrayna'daki savaşı kışkırttığını belirten Zaharova, bu gidişle savaşın farklı bir boyuta çıkabileceğini ve tüm dünya için olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

- "ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası'nda askeri varlığını güçlendiriyor"

ABD ve Güney Kore'nin, Kore Yarımadası'na yönelik eylemlerini değerlendiren Zaharova, bu ülkelerin söz konusu bölgede askeri varlığını güçlendirdiğini ve askeri tatbikatlar düzenlediğini belirtti.

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Zaharova, "Yarımada'daki statükoyu değiştirme yönündeki planların uygulanması, bölgede askeri gerginliği kontrol edilemez şekilde artmasını kışkırtıyor. ABD ve Güney Kore'nin, askeri durumu gerginleştirme, Kuzey Kore ile hesaplaşma girişimlerinin yaratacağı risklerin farkında olduğunu umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova, Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatında Dışişleri Bakanları toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığını ve toplantı tarihinin belirlendiğinde bildirileceğini de dile getirdi.

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