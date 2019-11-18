35 yıl sonra kavuştular

Bu trajedik olay sebebiyle yüzlerce çocuk anne ve babasını kaybederek başka ailelere evlatlık verildi. Bu çocuklardan biri olan Jenifer de la Rosa, da İspanyol bir aileye evlatlık verilmişti. Yanardağ patladığı sırada 2 haftalık olan Rosa uzun uğraşlar sonucunda kardeşinin izine rastladı. Jenifer, Kolombiya’ya gelerek ailesinden hayatta kalan tek kişi olan kız kardeşi Angelo Rendon’a kavuştu.