İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 36 yıldır aynı yerde asılıydı... Rockefeller ailesi geri gönderdi
Dünya

36 yıldır aynı yerde asılıydı... Rockefeller ailesi geri gönderdi

Pablo Picasso'nun dünyaca ünlü savaş karşıtı tablosu Guernica'nın duvar halısı versiyonu, Rockefeller ailesinin eseri geri göndermesinin ardından daha önce 36 yıldır asılı kaldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) girişindeki duvarda yeniden yerini aldı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 19:55 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 19:55
ABONE OL

Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen ve Şubat 2021'de geri alınan eseri, yeniden BM'ye gönderdiklerini açıkladı.

Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyinin girişindeki duvara yeniden asıldı.

Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş insanı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti.

''Guernica''nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.