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Dünya

37 milyar varillik dev petrol rezervi! 19'u resmen kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 19 tesisin kapatıldığı bildirildi. Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

AA25 Mart 2025 Salı 14:46 - Güncelleme:
37 milyar varillik dev petrol rezervi! 19'u resmen kapatıldı
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Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma yaptığı açıklamada, ordunun, 17-23 Mart'ta ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 19 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını, 12 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonlarda yaklaşık 138 bin litre petrol ürününe el konulduğunu aktaran Danjuma, petrol taşıyan tankerler ve 9 teknenin de ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

- 37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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