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  • 370 kişiye mezar olan binanın kaçak müteahhidi tutuklandı
Dünya

370 kişiye mezar olan binanın kaçak müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

AA10 Kasım 2023 Cuma 21:40 - Güncelleme:
370 kişiye mezar olan binanın kaçak müteahhidi tutuklandı
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Beytepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alınan Özat, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Antakya'daki Cumhuriyet savcısına ifade veren Özat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Antakya Sulh Ceza Hakimliğince SEGBİS üzerinden sorgulanan Mehmet Özat, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Antakya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Özat, Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından fark edilerek gözaltına alınmıştı.

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