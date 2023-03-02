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Dünya

38 yıldan fazla hapis yattı, mahkeme şimdi ''suçsuz'' dedi

ABD'de bir mahkeme, 1983 yılında işlenen cinayetle bağlantılı 38 yıldan fazla hapis yatan Maurice Hastings'in suçsuz olduğuna hükmetti.

AA2 Mart 2023 Perşembe 14:50 - Güncelleme:
38 yıldan fazla hapis yattı, mahkeme şimdi ''suçsuz'' dedi
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Los Angeles mahkemesi yargıcı William C. Ryan, cinayetle ilgili yeni DNA bulgularının başka birine ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Hastings'in masum olduğuna karar verdi.

Karar sonrası çok mutlu olduğunu belirten Hastings, "Bu, çok anlamlı. Yargıcın kararı ve özür dilenmesi nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bugün her şey mükemmel. Hayatıma devam etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bölge Savcısı George Gaskon da Hastings'in bir kabustan uyandığını söyledi.

Savcı Gaskon, Hastings'in yaklaşık 40 yıl boyunca umudunu yitirmeden masumiyetini kanıtlamak için mücadele verdiğini sözlerine ekledi.

Karar sonrası, Hastings'in tazminat davası açması bekleniyor.

Roberta Wydermyer adındaki kadına tecavüz ettiği ve öldürdüğü suçlamalarıyla idamla yargılanan Hastings, 1988 yılında jürinin aldığı kararla ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hastings'in daha önceki DNA test talepleri reddedilirken 2021'deki başvurusu kabul edilmişti.

Bölge savcılığının 2022'de yaptığı açıklamada, maktulün üzerinde bulunan DNA'nın, hapiste ölen başka bir mahkum Kenneth Packnett'e ait olduğu belirlenmişti.

Los Angeles mahkemesi, Ekim 2022'de avukatların talebiyle Hastings'i tahliye etmişti.

  • ABD mahkemesi
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  • ceza

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