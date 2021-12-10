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Dünya

39 yılın zirvesini gördü! Biden değerlendirdi fiyatlar düşecek

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesini gören kasım ayı enflasyon rakamlarının dünya genelinde ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıttığını belirterek gelecek aylarda fiyatlarda düşüş beklediğini ifade etti.

AA10 Aralık 2021 Cuma 19:37 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 19:37
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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugünkü rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktaran Biden, kasım ayı enflasyonunun itici güçlerinden enerji ve araç fiyatlarında düşüşler görüldüğünü anlattı. Biden, gelecek aylarda fiyatların daha da düşeceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu gelişmeye rağmen fiyat artışları aile bütçelerini sıkıştırmaya devam ediyor. Raflardaki malları daha pahalı hale getiren tedarik zincirimizde salgınla ilgili zorluklarda ilerleme kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla ilerleme bekliyorum."

ABD ekonomisinin diğer büyük ülkelerin ekonomileri gibi salgın nedeniyle zarar gördüğünü vurgulayan Biden, ancak ABD'deki ekonomik büyümenin neredeyse diğer tüm ülkelerden daha güçlü olduğunu kaydetti. Biden, "Ancak tüketiciler bu toparlanmadan emin olmadan önce fiyatları ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Bu, yönetimimin en önemli hedefi." ifadelerini kullandı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.

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