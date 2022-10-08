4 bin 714 metre rakımla dünyanın en yükseği! Akın akın turist ağırlıyor

Khunjerab sınırı, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi ile Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni birbirine bağlıyor.

Karakurum Geçidi'nin Pakistan'daki başlangıç noktası kabul edilen Khunjerab, 4 bin 714 metre rakımla dünyadaki en yüksek sınır geçiş noktası olma özelliğini taşıyor.

Hunza Vadisi'nde yaşayan yerel halkın kullandığı Vakhi dilinde "kan deresi" anlamına gelen Khunjerab'da, yüksek rakım nedeniyle yılın büyük bölümünde hava sıcaklığı düşük seyrediyor.

Oksijen oranı düşük olduğundan sınıra yaklaştıkça nefes alıp verme kısmen zorlaşıyor. Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yükseklikte olduğu hesaba katılınca, Khunjerab sınırının yüksekliği daha iyi anlaşılıyor.

- KHUNJERAB MİLLİ PARKI

Kar sebebiyle aralık-nisan döneminde genellikle kapalı olan geçidin Pakistan tarafı, Khunjerab Milli Parkı içerisinde yer alıyor.

Park içerisinde, kar leoparı, Tibet öküzü olarak bilinen yak, ayı ve ülkenin sembollerinden burma boynuzlu keçiyi (markhor) görmek mümkün. Yol güzergahında vahşi hayvanları dürbünle gözetleyen doğal yaşamın güvenliğinden sorumlu yetkililere sıkça rastlanıyor.

- DÜNYADA EN YÜKSEK NOKTADA BULUNAN ATM

Dünyada en yüksek noktada bulunan bir devlet bankasına ait olan ATM de Khunjerab sınırında yer alıyor.

ATM, bu yönüyle 2016'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

- HUNZA HALKINA VİZESİZ GEÇİŞ

Sınır noktasına en yakın yerleşim yeri 88 kilometre uzaklıktaki Sust şehri. Bu şehrin ardından sınıra ulaşana kadar yol üzerinde birkaç küçük köy bulunuyor.

Sust şehrinden sınıra ulaşmak, sarp geçitler ve virajlı yollar sebebiyle 2 saatin üzerinde sürüyor.

Çin tarafında ise sınıra en yakın yerleşim bölgesi 130 kilometre uzaklıktaki Taşkurgan şehri. Khunjerab sınırı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar'a 420 ve Urumçi'ye ise 1890 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hunza halkı, Çin ile yapılan anlaşma kapsamında sınırdan vizesiz geçebiliyor. Bu ayrıcalık sadece Hunza halkına ait olup, ülkenin diğer şehirlerinde yaşayanlar bundan yararlanamıyor.

- YAZ DÖNEMİNDE GÜNDE 4 BİN TURİST

Yüksek rakımı, karla kaplı dağları ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken sınır noktası, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor.

Peşaver'den sınırı ziyaret etmeye ailesiyle gelen Kaşif Zaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manzarası ve havası için bölgeye geldiğini belirterek, "Afganistan sınırındaki Torham'a 70 kilometre mesafede oturuyorum. Çatışma olduğu için oraya hiç gitmedim. Ama Khunjerab sınırı güvenli ve buraya defalarca geldim." diye konuştu.

Sınırda görevli asker Seyid Şerafet ise sınırı görmek için temmuz ve ağustosta çok sayıda ziyaretçinin geldiğini dile getirerek, "Yaz döneminde günlük 1000-1200 araç ve ortalama 3-4 bin turist sınıra geliyor. Gelen turistler doğası için burayı ziyaret ediyor." dedi.

Şerafet, sınır geçişiyle ilgili bilgiler de aktararak, eylül ve ekimde Pakistan'dan Çin'e 35-40 tırın gittiğini ve 100-150 kişinin geçiş yaptığını ifade etti.

Bu dönemde Çin tarafından gelen tırların ise günlük 10-15 arası olduğunu belirten Şerafet, Kovid-19 salgınının Çin'den gelen tırların sayısını azalttığını söyledi.