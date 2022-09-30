4 bölgenin ilhakını açıklayan Putin'den Kiev'e ''Savaşı bitirelim'' çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 bölgenin ilhakına ilişkin açıklama yaptı.

Putin'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu temel insan hakkıdır ve tarihi bir haktır"

"Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız."

"Tüm zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz"

"Kiev'e savaşın bitirilmesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz"

Rusya'nın ilhak kararı sonrası AB'den ilk tepki "Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez büyük Rus halkının çabaları ile boşa çıkarıldı. Halkımızı ve değerlerimizi korumaya devam edeceğiz"

"Bizi aptal yerine koymaya çalışıyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birinin emrine boyun eğmeyecek"

"Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar"

"Ukrayna'dan çıkarılan tahıl Avrupalı ülkelerine gidiyor. Tahılın yüzde 5'i ancak dünyanın fakir olan ülkelerine gitti. Yine doğrudan kandırmaca"