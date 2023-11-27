4. esir takası gerçekleşti! Hamas 11 İsrailliyi teslim etti

Katar, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

HAMAS DOĞRULADI

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

11 İSRAİLLİ ESİR KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti. Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

ABD'nin Vermont eyaletinde vurulan 3 Filistinli öğrenciden birinin amcası, yeğeninin işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarından kaçtığını söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının "süresiz" uzatılması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Filistin'deki gelişmeler ve ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Türkiye, Gazzelilere insani destek erişiminin hız kazanması için girişimlerini sürdürürken, bölgeye gıda girişinin kolaylaşması ve Gazze'nin içinde bir sahra hastanesi kurulması için son hazırlıklarını yapıyor.

İsrail ordusu, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasından memnuniyet duyduğunu ve bunun daha da uzatılmasını umduğunu söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kuşatma altına alıp baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde diyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılmasını desteklediğini belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in uyguladığı "güç ve kibir" politikasının Filistinlilerin azmi karşısında başarısızlığa uğradığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

İsrail'in 48 gün yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 bini aşkını kadın olmak üzere 15 bini geçti.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Filistin'de kötüleşen insan hakları durumunu ve insani vaziyeti görüştü.

İsrail'in ulaşmaya çalıştığı Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerle buluştuğu iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

Katar ile Hamas, abluka altında daha önce varılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyururken, konu hakkında İsrail yönetiminden henüz doğrudan bir açıklama yapılmadı.

Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim ve sonrasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu.

Hamas, ilerleyen saatlerde İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin listesini aldıklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında görev başındayken hayatını kaybeden gazeteciler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de meslektaşları tarafından anıldı.

İsrail medyası, Hamas Hareketi'nin serbest bıraktığı İsrailli esirlerin Gazze'de direniş grupları tarafından tutuldukları süre içinde herhangi bir kötü muamele ya da işkenceye maruz kalmadıklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki savaşın maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una ulaşabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail meselesinin, Arap ve İslam dünyasını dayanışmaya teşvik ettiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'de mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Filistin Kızılayı, 24 Kasım sabahı uygulamaya giren "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nin kuzeyine yaklaşık 150 tır yardım ulaştırdıklarını, 40 tır yardımın da yolda olduğunu açıkladı.

ABD'nin Vermont eyaletinde, Filistin kökenli 3 öğrenciye silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu akan kanın, katliamın, soykırımın durması için de herkesin 'ben ne yapabilirim ki' dememesi lazım. Bir yolunu bulup, bir şekilde elini taşın altına sokması lazım. Bir şeyler yapmak hepimizin vebali, boynumuzun borcu. dedi.

İsrailli askeri analist Amir Bohbot, Hamas Hareketi'nin pazar günü İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslimine ilişkin yayımladığı görüntülerle "İsrail'i rezil ettiğini ve ordunun Gazze'nin kuzeyine hakim olduğu iddialarını sorgulattığını" belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar ve kanser hastalarından oluşan 93 kişinin tedavi edilmek üzere BAE'ye getirildiğini duyurdu.Hayrat İnsani Yardım Derneğince toplanan 100 ton yardım malzemesinin AFAD'ın koordine ettiği "İyilik Gemisi" ile yola çıktığı belirtildi.

Hamas: Katar ve Mısır'la Gazze'deki "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldı.

Sakarya'da, en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıkları için günlerini oruçlu geçiren Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar gerçekleştirildi.

19:16 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

18:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve kalıcı ateşkes çabaları ele alındı.

Mısır: Katar ile ortak çabalarımızla insani aranın 2 gün uzatılmasına yakınız. İki günlük uzatma 20 İsrailli rehine ve 60 Filistinli esirin bırakılmasını kapsıyor

İsrail güçlerinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı süresince işgal altındaki Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi

Gazze Belediyesi, "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ulaşmadığını ve İsrail güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürerek vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini belirtti

İsrail çatışmalar sırasında Gazze'den çekilen birlikteki iki subayı görevden aldı

Gazze'de Sağlık Müdürü: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaşmadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini söyledi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın devam etmesi için herkesin çalıştığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatının uzatılması çağrısında bulundu

İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine ayırdığı fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açtı

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İsrail'in Hamas'ı yok etmekle güvenliği sağlayamayacağını belirterek, "Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir." dedi.

İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'e göre İsrail ordusu sadece savaş zamanlarında değil, 55 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında her gün rutin olarak "savaş suçu" işliyor ve işgalin sona ermesinin tek yolu Tel Aviv yönetimin "bedel ödemeye" başlaması.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanarak Endonezya Hastanesi'ne kaldırılan ancak oradan da tahliye edilerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir okula yerleştirilen Filistinliler tedavi olmayı bekliyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne dün yardım taşıyan 150 tırın girdiği belirtildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Alman halkı arasında İsrail'e verilen desteğin azlığından endişe duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de BM'nin insani yardım tesislerine yönelik saldırıların "uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığını" gösterdiğini söyledi.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Herzog, Gazze'deki "insani ara"nın gün gün uzatılabileceğini söyledi

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bu bir savaş değil, bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, gazetecilerin, doktorların herkesin öldürüldüğü bir soykırım." dedi

İsrail yönetimi, varılan mutabakat kapsamında Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini yine teyit etti.

02:52 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle Kraliyet Sarayı yakınlarında yürüyüş düzenledi.

02:18 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

00:46 Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığını, ülkesinin de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

00:27 Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.

00:16 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

00:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

00:07 ABD'nin New York kentinde bir grup, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın kalıcı olması talebiyle eylem yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.