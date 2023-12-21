İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1549
  • EURO
    32,1693
  • ALTIN
    1913.58
  • BIST100
    7747.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 4 Fransız vatandaşı Burkino Faso'da casusluktan tutuklandı
Dünya

4 Fransız vatandaşı Burkino Faso'da casusluktan tutuklandı

Burkina Faso'da 4 Fransız vatandaşının casusluk suçlamasıyla aralık başından bu yana tutuklu olduğu ortaya çıktı.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
4 Fransız vatandaşı Burkino Faso'da casusluktan tutuklandı
ABONE OL

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransız diplomatik pasaport hamili ve geçerli vizeleri olan 4 kişi, 1 Aralık'ta casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve 10 gün boyunca sorgulandı.

Söz konusu 4 kişi sorgularının ardından tutuklanarak Vagadugu'daki bir cezaevine gönderildi.

Fransız Jeune Afrique internet sitesinin haberinde ise 4 Fransız vatandaşının Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) çalıştığı ve tutuklanmadan birkaç gün önce Burkina Faso'ya giriş yaptığı belirtildi.

Haberde, Fransa'nın iki ülke arasında yaşanan tüm gerilime rağmen Burkina Faso Ulusal İstihbarat Teşkilatı (ANR) ile teknik işbirliğine devam ettiği ve 4 kişinin de bu işbirliği kapsamında ülkede bulunduğu kaydedildi.

Fransız makamları ise 4 vatandaşının tam olarak hangi gerekçeyle tutuklandığının kendilerine bildirilmediğini belirtti.

Bazı kaynaklar ise Vagadugu yönetiminin Rusya ile istihbarat alanında yakınlaşması sonucu Fransa ile bağları tamamen koparmak istediğini ve Fransız istihbaratını ülkeden bir şekilde göndermeye çalıştığını ifade etti.

Fransız basınında çıkan haberlerde de söz konusu tutuklamanın ardından 17 Aralık'ta Burkina Faso'da yerleşik birçok DGSE çalışanının ülkeden ayrıldığı hatırlatılarak Burkina Faso'nun asıl hedefinin tüm DGSE unsurlarını bir şekilde ülkeden göndermek olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.