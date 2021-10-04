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Dünya

4 lider eş zamanlı suikaste kurban gitti!

Kolombiya'da, 4 yerli halk lideri, eş zamanlı yapılan silahlı saldırılarda öldürüldü. Liderlerin ikisinin yolda pusuyu düşürüldüğü, diğer ikisinin de kahvaltı yaparken öldürüldüğü öğrenildi.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:37
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Kolombiya basınında yer alan habere göre, ülkenin Putumayo ve Cauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo ve Argelia kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

Cinayete kurban gidenlerden ikisinin yolda pusuyu düşürüldüğü, diğer ikisinin de evlerinde kahvaltı yaparken öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 130'dan fazla toplum lideri, suikastlara kurban gitti.

FARC ile devlet arasında Kasım 2016'da imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

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