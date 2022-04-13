İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5871
  • EURO
    15,8441
  • ALTIN
    925.837
  • BIST100
    2495.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 4 lider Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyor
Dünya

4 lider Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyor

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyor.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:44
ABONE OL

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin Ukrayna'ya ait bir trenin dışında fotoğraf verdiği görülürken, ziyaret hakkında ayrıntı verilmedi.

Karis, yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına güçlü desteğimizi göstermek için Andrzej Duda, Gitanas Nauseda ve Egils Levits ile Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyarete Karis'in yanı sıra Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de katılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.