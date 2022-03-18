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Dünya

4 Rus diplomat ''istenmeyen kişi'' ilan edildi

Baltık ülkesi Litvanya, Ukrayna ile dayanışma amacıyla 4 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi için 5 gün süre verdi.

AA18 Mart 2022 Cuma 21:02 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 21:02
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Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Büyükelçisi Alexei Isakov'un bakanlığa çağrılarak, Rusya Büyükelçiliğinin 4 çalışanını "istenmeyen kişi" ilan eden diplomatik nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus diplomatların son faaliyetlerinin "diplomatik statüleriyle bağdaşmadığı" belirtilerek, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verildiği aktarıldı.

Kararın, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta Kiev ile dayanışmanın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Diğer Baltık ülkelerinden Estonya, 3 Rus diplomatı sınır dışı ederken; Letonya 3 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

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