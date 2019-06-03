4 ülke ile 47 milyon dolarlık İHA anlaşması

Boeing'in bağlı kuruluşu Insitu Inc, 34 adet ScanEagle insansız hava aracı için 47 milyon 930 bin dolarlık anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında İHA'ların 12'si Malezya'ya, 8'i Endonezya'ya, 8'i Filipinler'e ve 6'sı Vietnam'a verilecek.

Bu sipariş; yedek yükler, tamir parçaları, destek ekipmanı, aletler, eğitim ve teknik hizmetleri de kapsıyor. Üretimin yüzde 77'si Vaşington’da yapılacak. Malezya'daki çoklu kıyı ve deniz bölgelerinde yüzde 9'u, Filipinler'de yüzde 5'i, Vietnam'da yüzde 5'i ve Endonezya'da yüzde 4'ü yapılacak. İHA'ların Mart 2022’de tamamlanması bekleniyor.

ScanEagle İHA'ları, kara ve su üzerinde keşif için kullanılır. Küçük boyutlara sahip olan ScanEagle, alçak irtifalarda görev yapan insansız bir hava aracıdır.