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Dünya

4 ülkeden Doğu Akdeniz'de tatbikat

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'de Fransa, İtalya ve Yunanistan ile oluşturduğu dörtlü inisiyatif çerçevesinde askeri tatbikat düzenliyor.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
4 ülkeden Doğu Akdeniz'de tatbikat
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Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada, Fransa, İtalya ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat düzenlediklerini ve tatbikattaki "güç gösterisi"nin herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını öne sürdü.

Hristodulidis, hükümetinin Ada'nın coğrafi konumundan "tam faydalanabilmek" amacıyla askeri tesislerin iyileştirilmesine önem verdiğini kaydetti.

GKRY Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, dörtlü işbirliğinin deniz hukukunu (UNCLOS) ve uluslararası teamül hukukunu uygulamaya yönelik kolektif niyeti ve taahhüdü gösterdiği aktarıldı.

Tatbikata, Fransız "Rafale" savaş jetleri ile "Airbus A400M Atlas" nakliye uçakları da dahil olmak üzere deniz ve hava kuvvetleri katılıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 11 Eylül'de başlayan "Evnomia" isimli tatbikat, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

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