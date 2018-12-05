Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda’da İtalyan mafyasına şafak baskını

Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda’da dünyanın en büyük uyuşturucu mafya yapılanması olan İtalyan suç örgütü Ndrangheta’ya düzenlenen baskınlar sonucu onlarca mafya üyesi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), uluslararası kokain ticaretinin yüzde 80’nini elinde tutan ve yıllık 40 milyar euroluk kazancı olan Ndrangheta mafya yapılanmasına yönelik Hollanda, Belçika, İtalya ve Almanya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıklandı. Açıklamada, Almanya genelinde yüzün üzerinde iş yeri ve eve baskın düzenlendiğini ve operasyon kapsamında aralarında uzun zamandır arananların da bulunduğu onlarca şahsın tutuklandığı belirtildi. BKA, birçok mafya üyesi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığını da açıkladı.
 
Avrupa Birliği ceza ve yargı konularında işbirliği kurumu Eurojust tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen ortak soruşturma kapsamında başlatılan baskınlarda yüklü miktarda kokain maddesinin de ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucudan elde edilen kara parayı Almanya üzerinden aklayan Ndrangheta çetesinin, Almanya’da orta ölçekli yüzlerce Pizza lokantasını kullanarak uyuşturucudan elde ettiği paraları piyasaya sürdüğü belirlendi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Elon Musk Mars´a yerleşebileceğini açıkladı

Elon Musk Mars´a yerleşebileceğini açıkladı

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA