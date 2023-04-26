İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4283
  • EURO
    21,479
  • ALTIN
    1247.33
  • BIST100
    4783.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

40 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden savaşta esir düşen asker değişimi yapıldığı bildirildi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
40 Rus askeri serbest bırakıldı
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucu 40 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılarak tedavi edileceği aktarıldı.

44 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada da Rus esaretinde bulunan 2'si sivil 42'si asker 44 Ukraynalının serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, esir değişiminin Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Ukrayna Güvenlik Servisi ve diğer devlet kurumlarının ortak çabalarıyla yapıldığı ifade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak esir değişiminin 16 Nisan'da yapıldığı bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.