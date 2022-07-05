40 ülke Ukrayna için seferber oldu

İsviçre'nin Lugano kentinde Rusya'nın saldırıları sonucu harabeye dönen Ukrayna'nın yeniden inşasının ele alındığı "Ukrayna Kalkınma Konferansı" sona erdi. İki gün süren konferansın ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'dan fazla ülke 7 maddelik "Lugano Bildirisi"ne imza attı. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı temsil etti.

Ukrayna'yı temsilen konferansa katılan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını ve bunun için 2 yıl gibi bir sürenin kendilerine yeterli olacağını dile getirerek, "Ukrayna, AB üyesi olacak. Avrupa Birliği'nin temel kurallarını uygulamak için 2 yıl yeterli olacak. Bu Uluslararası şirketler için aynı zamanda bir fırsat. Ekonomimizin farklı alanlarda ki gereken yatırımlar için önemli bir işarettir" dedi.

Ukrayna'nın yatırımcı şirketler ve hala çalışmalarını sürdüren şirketler için askeri risklere karşı bir sigorta mekanizması üzerinde çalıştığını aktaran Şmihal, Ukrayna'nın yeniden inşası için tahmini 750 milyar dolara ihtiyaç olduğunu yineledi.

Lugano Bildirisi

Konferansta Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik yapılan oturum ve konferansın ardından katılımcı ülkelerin ortak beyanıyla 7 maddelik "Lugano Bildirisi" imzalandı. Bildiride, Ukrayna'ya yatırım yapılarak yeniden kalkınması yönünde ortak tavır ilan edilirken, Ukrayna'nın, AB'ye katılımı için hukukun üstünlüğü, şeffaflık ilkesi, cinsiyet eşitliği, katılımcı demokrasi, demokratik temellere dayalı toplum bütünlüğü, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği gibi birçok konuda reform ilkeleri üzerinde çalışma yapılması vurgusu yapıldı.