40 yıl sonra kapı açıldı ve kurtarıldı
İngiltere'de polisin yaptığı baskınla ortaya çıkarılan 58 yaşındaki erkeğin tutulduğu küçük yeşil kulübede, bir televizyon, bir sandalye ve bir yer yatağı bulundu.
İngiltere'de bir barakada 40 yıldır köle olarak tutulan bir erkek, kurtarıldı.
Kuzeydeki Carlisle kentinde yeşil bir kulübede bulunan erkek, 58 yaşında.
Küçük kulübenin içinde bir televizyon, bir sandalye, bir yer yatağı ve bir elektrikli ısıtıcı vardı.
Kurbanı 18 yaşından bu yana yeşil kulübede tutan ise, 79 yaşında bir başka erkek.
Modern tarihin en ilginç köle olaylarından birini çözen polis ekipleri, 79 yaşındaki erkeği tutukladı. Kurban ise hastaneye kaldırıldı.
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