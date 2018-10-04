40 yıl sonra kapı açıldı ve kurtarıldı

İngiltere'de bir barakada 40 yıldır köle olarak tutulan bir erkek, kurtarıldı.

Kuzeydeki Carlisle kentinde yeşil bir kulübede bulunan erkek, 58 yaşında.

Küçük kulübenin içinde bir televizyon, bir sandalye, bir yer yatağı ve bir elektrikli ısıtıcı vardı.

Kurbanı 18 yaşından bu yana yeşil kulübede tutan ise, 79 yaşında bir başka erkek.

Modern tarihin en ilginç köle olaylarından birini çözen polis ekipleri, 79 yaşındaki erkeği tutukladı. Kurban ise hastaneye kaldırıldı.