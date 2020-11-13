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Dünya

400 yıl önce gömülen mumyaların sırları teknoloji ile açığa çıktı

Mısır'da 400 yıl önce gömülen mumyaların gizemi bilgisayarlı tomografi sonucu ortaya çıktı. Araştırmacılar, incelemelere göre, söz konusu üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle erken yaşta öldüklerini belirtti.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 14:14 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:14
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Mısır’da 1615 yılında gömülen üç mumyanın detayları bilgisayarlı tomografi sayesinde ortaya çıktı.Yirmili yaşlarda bir erkek, otuzlu yaşlarda bir kadın ve 17-19 yaşları arasında bir genç kıza ait olan mumyaların, alçı kaplı tabutların içerisinde muhafaza ediliyor. Bilimadamlarının bilgisayarlı tomografi ile incelediği mumyaların tüm organlarıyla birlikte mücevher ve altın sikkelerle gömüldükleri ortaya çıktı. Araştırmacılar, incelemelere göre, söz konusu üç kişinin de sağlık problemleri nedeniyle erken yaşta öldüklerini belirtti.

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