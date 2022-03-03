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Dünya

410 milyon dolarlık dev yatırım! Proje onaylandı

Tunus Hükümeti, 1 milyar 200 milyon Tunus dinarı (410 milyon dolar) tutarındaki yenilenebilir enerji projelerini onayladı.

AA3 Mart 2022 Perşembe 03:18 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 03:19
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Tunus Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, taahhüt sistemi çerçevesinde, 500 megavat kapasiteli güneş enerjisi üretim projelerinin onaylandığı duyuruldu.

200'ü kalıcı olmak üzere 2 binden fazla kalıcı iş istihdamına katkıda bulunacak projelerin, ülkenin güneyinde yer alan Tetavin (200 megavat) ile Tuzer'de, (50 megavat) ülkenin orta kesiminde yer alan Sidi Buzid (50 megavat), Kayrevan (100 megavat) ve Gafsa'da (100) olmak üzere 5 ayrı kentte gerçekleştirileceği belirtildi.

Projelerin Norveç Scatec Solar, Fas ile Fransız ortak şirketi Nereva Holding ve Çin ile Birleşik Arap Emirlikleri ortak şirketi TBEA Group tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Onaylanan projelerin hayata geçirilmesinin ardından doğal gaz ithalatında yıllık yüzde 6 oranında azalma sağlanacağı belirtilen açıklamada, her yıl ekonomiye yaklaşık 44,5 milyon dolarlık katkı sağlanacağı kaydedildi.

Tunus, 2030 yılına kadar yıllık enerji ihtiyacının yüzde 30'unu yenilenebilir enerji üretimi ile sağlamayı hedefliyor.

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