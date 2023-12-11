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Dünya

433 İsrailli asker öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 433'e yükseldiğini duyurdu.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
433 İsrailli asker öldürüldü
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalarda 3 askerin öldüğü belirtildi.

Roman Bronshtein (46), Eliya Yanovsky (24) ve Ari Yehiel Zenilman (32) adlı askerlerin ölümü hakkında "ailelerine bilgi verildiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir askerin çatışmalarda ağır yaralandığı ve İsrail'de tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde de İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Bugün ordu tarafından, öldüğü duyurulan asker sayısı 7'ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 433 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu, askerlerinin ölümünü "ailelerine haber verildiğinde" açıklıyor. Bu nedenle öldürülen ancak ailelerine henüz haber verilmemiş başka askerlerin olup olmadığı bilinmiyor.

  • İsrail ordusu
  • Gazze
  • Hamas

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