433 İsrailli asker öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalarda 3 askerin öldüğü belirtildi.

Roman Bronshtein (46), Eliya Yanovsky (24) ve Ari Yehiel Zenilman (32) adlı askerlerin ölümü hakkında "ailelerine bilgi verildiği" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bir askerin çatışmalarda ağır yaralandığı ve İsrail'de tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde de İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 askerinin öldüğünü duyurmuştu. Bugün ordu tarafından, öldüğü duyurulan asker sayısı 7'ye yükseldi



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 433 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu, askerlerinin ölümünü "ailelerine haber verildiğinde" açıklıyor. Bu nedenle öldürülen ancak ailelerine henüz haber verilmemiş başka askerlerin olup olmadığı bilinmiyor.

