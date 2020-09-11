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Dünya

46 bin yıllık tarihi mağarayı patlatmıştı: İstifa etti

Demir madeni şirketi Rio Tinto CEO'su 46 bin yıllık tarihi mağarayı patlatmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 13:58 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 13:58
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Avustralya’da dünya devi demir madeni şirketi Rio Tinto’nun CEO'su Jean-Sébastien Jacques ve iki üst düzey yönetici, şirketin, 46 bin yıl öncesinde ait insan kalıntıları bulunan tarihi iki Aborjin mağarasını yanlışlıkla patlatmasının ardından istifa etti.

İngiltere ve Avustralya merkezli çokuluslu, dünyanın en büyük metal ve madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tinto, Avustralya’daki Juukan George bölgesinde, 46 bin yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunan iki Aborjin mağarasını Mayıs ayında yanlışlıkla patlatmıştı. Bölgedeki yaşayan Aborjin Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkı için oldukça önemli olan antik kaya sığınakları yerle bir olmuş ve şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"ABORJİN HALKININ GÜVENİNİ TEKRAR KAZANACAĞIZ"

Rio Tinto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Simon Thompson "Juukan’da böylesine olağanüstü arkeolojik ve kültürel öneme sahip bir miras alanının yok edilmesi yanlıştı. Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura halkının güvenini yeniden kazanmaya kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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