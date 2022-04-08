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Dünya

46 milyon değerindeki eserlere el konuldu! ''Batı çıldırmış, bu hırsızlık''

Finlandiya'nın, Rusya sınırında 46 milyon dolar değerindeki Rus sanat eserlerine el koyduğu bildirildi. Kırım Parlamentosu Üyesi Sergey Tsekov, Finlandiya'nın söz konusu eylemiyle 'hırsızlık' yaptığını ifade etti. Sadece AB ve NATO'nun değil tüm Avrupa'nın çıldırmış gibi göründüğünü vurgulayan Tsekov, Rusya'ya ait olan eserlerin Rus müzesine dönüşüne izin verilmediğine dikkati çekti.

AA8 Nisan 2022 Cuma 13:28 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 13:28
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CNN'in haberine göre, Fin Gümrük Muhafaza Birimi Direktörü Sami Rakshit, gümrük yetkililerinin, tablo ve heykellerden oluşan sanat eserlerinin Rusya'ya geçişini Vaalimaa sınırında durdurduğunu açıkladı.

Rakshit, 46 milyon dolar değerindeki Rus sanat eserlerine, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya Ukrayna ile savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle el konulduğunu söyledi.

Eserlerin, İtalya ve Japonya'daki uluslararası sergilerde yer aldıktan sonra Finlandiya üzerinden tekrar Rusya'ya götürülmek istendiğini belirten Rakshit, nakliyeyle ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.

Bu arada Fin Gümrük Muhafaza Birimi, sanat eserlerinin değeri, karakteri ve güvenliği göz önüne alınarak saklandığını kaydetti.

- FİNLANDİYA'NIN YAPTIĞI "HIRSIZLIK"

Öte yandan, Kırım Parlamentosu Üyesi Sergey Tsekov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın sanat eserlerine el koymasının yasa dışı olduğunu söyledi.

Tsekov, Finlandiya'nın söz konusu eylemiyle "hırsızlık" yaptığını ifade etti.

Sadece AB ve NATO'nun değil tüm Avrupa'nın çıldırmış gibi göründüğünü vurgulayan Tsekov, Rusya'ya ait olan eserlerin Rus müzesine dönüşüne izin verilmediğine dikkati çekti.

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