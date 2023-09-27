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Dünya

48 saat süre tanýnan Fransa'nýn Nijer Büyükelçisi 1 ay sonra ülkeden ayrýldý

Fransa'nýn Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'den ayrýldýðý bildirildi.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 11:58 - Güncelleme:
48 saat süre tanýnan Fransa'nýn Nijer Büyükelçisi 1 ay sonra ülkeden ayrýldý
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Nijer'de 26 Temmuz'da baþa geçen askeri yönetimin 25 Aðustos'ta Büyükelçi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermesinden yaklaþýk 1 ay sonra Büyükelçi ülkeden ayrýldý.

Fransýz RFI radyosunun haberine göre, Büyükelçi Itte, sabah saatlerinde Çad'ýn baþkenti Encemine'ye gitmek üzere Nijer'in baþkenti Niamey'de uçaða bindi.

Paris'e dönmek için Encemine'den uçaða binecek olan Itte'nin ilerleyen saatlerde Fransa'ya ulaþmasý bekleniyor.

- FRANSA ÝLE NÝJER ARASINDA "BÜYÜKELÇÝ" KRÝZÝ

Nijer'de 26 Temmuz'da baþa geçen askeri yönetim, 25 Aðustos'ta Fransa'nýn Niamey Büyükelçisi Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanýmýþ ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrýlmamýþtý.

Fransa, "askeri cuntanýn Fransýz elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadýðýný" belirtmiþ ve Fransa Cumhurbaþkaný Emmanuel Macron, 15 Eylül'de yaptýðý açýklamada, Büyükelçi Itte'nin "rehin alýndýðýný", Büyükelçiliðe gýda giriþine izin verilmediðini dile getirmiþti.

Macron 25 Eylül'de yaptýðý açýklamada ise Büyükelçi Itte'nin Fransa'ya geleceðini bilgisini paylaþmýþtý.

- NÝJER'DEKÝ DARBE

Nijer'de Cumhurbaþkaný Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayý unsurlarýnca alýkonulmuþ ve o akþam asker, yönetime el koyduðunu duyurmuþtu.

Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Alayý Komutaný General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vataný Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiþ hükümetinin baþýna geçmiþti.

CNSP, 7 Aðustos'ta Lamine Zeine'yi baþbakan olarak atamýþ, 10 Aðustos'ta asker ve sivillerden oluþan 21 üyeli kabineyi açýklamýþtý.

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