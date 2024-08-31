48 saatte 5 katliam! İşgalci İsrail 89 Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 330. gününde sürüyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDE SON 48 SAATTE 89 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 89 kişiyi öldürdüğü, 205 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 330 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 89 kişinin öldüğü, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 691'e, yaralı sayısının da 94 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde son 48 saat içinde Filistinlilerden 89 kişiyi öldürdüğü, 205 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine dün gece düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail hükümetini, UNRWA'ya bağış yapılmasını engellemek ve karalama kampanyası yürütmek için Google'da reklam satın almakla suçladı.

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin topraklarında gasbedilen Gush Etzion bölgesindeki patlama ve saldırıyı, İsrail işgaline rağmen "Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır sürdürdüğü saldırılara ve ablukaya rağmen tıp ve hemşirelik bölümü öğrencileri eğitimlerini tamamlayıp sağlık sektöründe hizmet etmek için çabalıyor.

İsrail ordusu, çekildiği Deir el-Balah kentinin doğusunda büyük yıkıma yol açtı.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu veya yaralandı.

Filistinli kuruluşlar, İsrail yargısının, Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştirdiğini belirtti.

04:12 Hamas, İsrail ordusunun, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarına düzenlediği saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce tahliye kararıyla yerinden ettiği Filistinli sivillerin ve yardım kuruluşlarının Han Yunus bölgesine dönmesine izin vereceği bilgisini paylaşırken, bu konuda bir tarih belirtmedi.

00:49 İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in gözaltındaki Filistinli meslektaşlarına uyguladığı kötü muamele ve işkenceyi protesto etti.

00:30 İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan iddialara yanıt olarak yaptıkları açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini kamuoyuna açıklamasını talep etti.

00:15 ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, bu hafta gerçekleşen müzakerelerin odak noktasının esir takası olduğu ve anlaşmanın sağlanması durumunda ilk aşamada 33 esir ile yüzlerce Filistinli mahkumun takas edileceği aktarıldı.

00:10 Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera), Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarının İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.