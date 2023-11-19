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Dünya

48 saatte 50 İsrail askeri defnedildi! Dikkat çeken açıklama

İsrail Askeri Mezarlık Müdürü David Oren Baruch, 48 saat içinde 50 İsrail askerini defnettiklerini belirtti.

AA19 Kasım 2023 Pazar 13:38 - Güncelleme:
48 saatte 50 İsrail askeri defnedildi! Dikkat çeken açıklama
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İsrail Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Kudüs'ün batısındaki Herzl Tepesi'nde bulunan İsrail Askeri Mezarlığı Müdürü Baruch, tarih belirtmeden Herzl Tepesi'nde 48 saat içinde 50 İsrail askerini defnettiklerini aktardı.

Baruch, "Her bir saatte ya da bir buçuk saatte cenaze töreninin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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