19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9663
  • 6,7041
  • 243.883
  • 95.638
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

480 yıllık İznik çinisi tabak İngiltere'de 4 milyon liraya satıldı

480 yılık İznik Çinisi tabak İngiltere'de yapılan müzayedede 4 milyon liraya satıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's "İslam Dünyasının Sanatları" başlıklı koleksiyonunu 1 Mayıs'ta açık artırmaya çıkardı. Müzayedede satılan 1530 yılına ait Haliç desenli İznik çinisinin fiyatı dudak uçuklattı.   
 
İznik çinisi tabağa müzayede öncesi 300 bin ile 500 bin sterlin (2 milyon 300 bin ile 3 milyon 800 bin lira) fiyat öngörüldü. Türünün nadir örneklerinden olduğu belirtilen çininin bir benzeri de British Museum koleksiyonunda yer alıyor. 1 Mayıs'ta antika tutkunları ile buluşan İznik çinisi tam 531 bin sterline alıcı buldu. Yani 4 milyon 135 bin Türk lirasına satıldı.   
 
Müzayedenin en değerli parçası olan 1530 yılına ait Haliç (Altın Boynuz) desenli çini tabak, 28.2 cm boyunda. Dar flanşlı ağız kenarlı, yuvarlak formlu, kenarları ince eşleştirilmiş çizgiler, çiçek frizleri ve paletler ile boyalı.
 

Rusya, Baltık Denizi´nde füze ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KKTC'den AB'ye tepki: 15 yıl önce verdiğiniz sözü tutun

KKTC'den AB'ye tepki: 15 yıl önce verdiğiniz sözü tutun

Hobi olarak evinde yapmaya başladı, yurt dışına satıyor

Hobi olarak evinde yapmaya başladı, yurt dışına satıyor

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler imha edildi

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait hedefler imha edildi

Emekliler ne kadar aile yardımı alacak?

Emekliler ne kadar aile yardımı alacak?

Rize'de kaybolan 2 çocukla ilgili önemli gelişme

Rize'de kaybolan 2 çocukla ilgili önemli gelişme

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik tedbirleri sonuç verdi

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik tedbirleri sonuç verdi

Sıkı takip! Başkan Erdoğan bizzat denetleyecek

Sıkı takip! Başkan Erdoğan bizzat denetleyecek

Dolandırıcı kadınlardan ilginç çıkış: Bu rezillik değil mi?

Dolandırıcı kadınlardan ilginç çıkış: Bu rezillik değil mi?
 

POPÜLER HABERLER

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Selimiye Camisi ramazana hazırlanıyor

Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA