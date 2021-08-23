İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2021 Pazartesi / 15 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4333
  • EURO
    9,9156
  • ALTIN
    489.096
  • BIST100
    1459.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 5 Afgan vatandaşı gözaltına alındı, işlemleri sürüyor
Dünya

5 Afgan vatandaşı gözaltına alındı, işlemleri sürüyor

Fransa'da, Afganistan'dan tahliye edilen Afganlardan 5'i Talibanla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altına alındı.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:48 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:49
ABONE OL

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Afganistan'dan tahliye edilen 5 Afganın İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) tarafından Taliban ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu söyledi.

La Nouevelle Tribune sitesinin haberine göre, gözlem altına alınan Afganlardan 1'i Taliban ile bağlantısını itiraf etti ve başkent Kabil'e girişin abluka altına alındığı bir olayda sorumlu kişi olarak silah taşıdı.

Yetkililer, teröre ilişkin kanuni hükümler gereğince, bu kişilerin Bireysel İdari Kontrol ve Gözetim Önlemine (MICAS) tabi olduklarını aktardı.

Fransa, Kabil'den 5 uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.