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Dünya

5 Filistinliyi şehit eden işgalci İsrail protesto edildi

Gazzeliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kişiyi öldürmesini protesto etti.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
5 Filistinliyi şehit eden işgalci İsrail protesto edildi
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında bir araya gelen Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki ihlallerine tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyarak araç lastikleri yakan gençler, İsrail güçlerine karşı "Gazze ile Batı Şeria birdir" ve "Canımızla kanımızla sana fedayız ey Filistin" şeklinde sloganlar attı.

Protesto sırasında İsrail tarafında da askerler güvenlik önlemleri aldı.

İsrail güçleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü.

Baskının ardından çıkan çatışmada 66 Filistinli ve 7 İsrail askeri yaralanmıştı.

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