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Dünya

5 Husi hakkında idam cezası verildi

Yemen'de 5 Husi milis idam cezasına çarptırıldı.

AA06 Eylül 2020 Pazar 21:57 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 21:57
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Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Marib Askeri Mahkemesi'nin, aynı davada yargılanan 6 Husi milisten 5'ini idam cezasına çarptırdığı belirtildi.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, subaylara suikast düzenlemenin yanı sıra orduya ait askeri araçları hedef almak için mayın tuzaklamanın yer aldığı ifade edildi.

Mahkeme ayrıca davada yargılanan diğer Husi milisin beraatine hükmetti.

Söz konusu hükmün, Yemen'de savaşın başladığı 2015'ten bu yana İran destekli Husiler aleyhinde alınmış ilk idam kararı olduğu belirtildi.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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