Rusya, Hindistan'ın 5 milyar dolarlık siparişinin teslimatını gelecek yıl başlatıyor

Hindistan’ın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini 2020 yılında almaya başlayacağı, teslimatların 2023 yılına dek süreceği açıklandı.

Hindistan’ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Subhash Bhamre, konuyla ilgili Hint parlamentosuna verdiği brifingde, “Teslimatlar Ekim 2020’de başlayıp Nisan 2023’te sona erecek.” diye konuştu.

Teslimatların ABD yaptırımlarına rağmen gerçekleşeceğinin altını çizen Bhamre, “Savunma araçlarının tedarik edilmesinin olası etkilerinin farkında olan hükûmet, ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit yüzdesini göz önünde bulundurarak silahlı kuvvetlerimizin güvenlik sorunlarına karşı her an hazır durumda olması yönünde bir karar aldı.” diye konuştu.

Moskova ve Yeni Delhi yönetimleri Ekim 2018’de bir araya gelerek 5 milyar dolar değerinde S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki günlük Hindistan ziyareti kapsamında imzalanan anlaşma, Rus para birimi ruble üzerinden fiyatlandırılmıştı.