5 milyon euro’luk otomobile şoför bulunamıyor

Hollanda polisi, suçlularla daha etkin müdahale edebilmek için, bir süre önce “hızlı müdahale aracı” (HMA) filosu kurmaya karar verdi. Bu amaçla 70 adet Audi A6 3.0 TDI model otomobil satın alındı. De Telegraaf, bu araçlardan 40’ının şu anda depolarda bekletildiğini belgeledi. Haberin medyaya yansıması üzerine eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde, istenirse polis memurlarına ileri sürüş teknikleri konusunda yardımcı olabileceğini açıkladı.