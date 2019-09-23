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5 milyon euro’luk otomobile şoför bulunamıyor

Hollanda polisinin, kaçan suçluları daha iyi takip edebilmek için satın aldığı 5 milyon euro değerindeki Audi A6 tipi otomobiller, özel sürüş eğitimine sahip yeterli şoför bulunamadığı için depoda bekletiliyor.

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Hollanda polisi, suçlularla daha etkin müdahale edebilmek için, bir süre önce “hızlı müdahale aracı” (HMA) filosu kurmaya karar verdi. Bu amaçla 70 adet Audi A6 3.0 TDI model otomobil satın alındı. De Telegraaf, bu araçlardan 40’ının şu anda depolarda bekletildiğini belgeledi. Haberin medyaya yansıması üzerine eski Formula 1 pilotu Guido van der Garde, istenirse polis memurlarına ileri sürüş teknikleri konusunda yardımcı olabileceğini açıkladı. 

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