İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2021 Cumartesi / 6 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5179
  • EURO
    10,0965
  • ALTIN
    487.526
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 5 milyon öğrenci okulu bıraktı! Çevrimiçi eğitime katılan yok
Dünya

5 milyon öğrenci okulu bıraktı! Çevrimiçi eğitime katılan yok

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen Meksika'da geçen yıl 5 milyon öğrencini eğitim hayatına devam etmeyeceği öğrenildi.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:49
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da 2020 yılında 5 milyonun üzerinde öğrenci çevrim içi derslere kayıt yaptırmadı.

Meksika İçişleri Bakanlığının yayımladığı veriler, salgının okul dönemi çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koydu.

Verilere göre, geçen yıl 18 yaşından küçük toplam 5,2 milyon öğrenci çevrim içi derslere kaydolmadı.

Öte yandan aile içi şiddet olayları 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttı.

İçişleri Bakanlığı aynı zamanda çocuk cinayetleri ve erken yaşta görülen gebeliklerdeki artışa da değindi. Söz konusu artışın kısmen çocukların okula gitmemesinden kaynaklanıyor olabileceği bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Lopez Abrador, öğrencilerin sadece akademik nedenlerle değil sosyal gelişimleri için de sınıflara geri dönmeleri gerektiğini; çocukların okula gönderilmesi için aileleri ikna etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için birçok ülkede uzaktan eğitim sürecine geçilmişti.

Meksika'da bugüne kadar 3 milyon 68 bin 329 Kovid-19 vakası kaydedildi, 247 bin 414 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.