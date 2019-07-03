36 liraya aldı, 5,2 milyon liraya satıldı!

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5 sterline alınan satranç taşı 735 bin sterline satıldı

İskoçya'da 1964'te bir antikacının 5 sterline (yaklaşık 36 lira) aldığı satranç taşı, Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde 735 bin sterline (yaklaşık 5,2 milyon lira) alıcı buldu.

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BBC'nin haberine göre, İskoçya'da 1964'te bir antikacının birkaç sterline aldığı ve yıllarca çekmecede sakladığı satranç taşı, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 735 bin sterline satıldı.

Kayıp olan 5 Lewis satranç taşından biri olduğu ortaya çıkan, deniz aygırı dişinden yapılmış ve 8,8 santimetre uzunluğundaki satranç taşının kim tarafından satın alındığı açıklanmadı.

Sotheby's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, 900 yıllık Lewis satranç taşlarından olan parçanın temmuzda yapılacak açık artırmada 600 bin sterlin (yaklaşık 4,2 milyon lira) ila 1 milyon sterline (7,1 milyon lira) satılmasının beklendiği kaydedilmişti.

Satranç taşını satan Edinburghlu aile, antikacı olan büyükbabalarının 1964'te 5 sterline aldığı Orta Çağ'dan kalma satranç taşını çekmecede bulmuştu.

12. veya 13. yüzyılda Norveç'te yapıldığı tahmin edilen satranç takımının taşları Londra'daki British Museum'da ve Edinburgh'taki İskoçya Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.

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