5 yıl sonra ortaya çıkan Bağdadi nerede saklanıyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de ‘Yenildi’ dediği DEAŞ, varlığını hatırlattığı yeni saldırıların ardından Bağdadi videosu yayınlamıştı. Önceki gün Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ‘DEAŞ’ın zayıfladığı ancak henüz yenilmediği’ uyarısında bulundu. Irak istihbaratının Bağdadi’nin yerine ilişkin 17 yer tespit ettiğini söyleyen Abdülmehdi, hangi ülkede olduğunun bilinmemekle birlikte olası noktaların dörde indirgendiğini söyledi.

İZOLE BİR BÖLGEDE

Bağdadi’nin ‘çok yalın ve izole bir bölgede’ olduğu belirtiliyor. Abdülmehdi, DEAŞ’ın yeni saldırı girişimlerinin olacağı uyarısında da bulundu. Abdülmehdi, 21 Nisan’da Sri Lanka’da 250’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Sri Lanka saldırılarını anımsattı.

‘SİBER İZLERİ SİLİYORLAR’

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Fransız bilgi teknolojileri uzmanları ise Bağdadi’nin bu videoyu yayınlayarak risk aldığını ancak siber izleri silecek ekipleri olduğuna dikkat çekti. Siber güvenlik konusunda çalışan sivil toplum örgütü ‘Nothing2Hide’ adına konuşan Gregoire Pouget, “Aptal değiller. Siber izleri silmeye yarayan araçları kullanmak oldukça kolay. Her şeyi berbat etmeden çeşitli filtreler kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.