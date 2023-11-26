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Dünya

50 tır Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildi

İsrail ile Hamas arasında varılan 'insani ara'nın üçüncü gününde yardım taşıyan 50 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildiği bildirildi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 20:44 - Güncelleme:
50 tır Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderildi
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 50 tır dolusu insani yardımın teslim alındığı kaydedildi.

Tırlarda yüklü gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinde Kızılay gönüllüleri tarafından teslim alınıp, Filistinlilere dağıtımının yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "insani ara"nın üçüncü gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze'ye toplam 100 tırın gönderildiği belirtilirken, yardımları gönderen ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

  • insani yardım
  • Gazze tır gönderimi
  • İsrail-Hamas anlaşması

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