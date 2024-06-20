Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hassan Bala Abubakar, Katsina eyaletinde kurulan yeni askeri tesislerin açılışında, ülkenin satın alacağı yeni uçaklar arasında 24 M-346 savaş uçağı, 12 AW109 çok amaçlı helikopter ve bir çift Casa 295 nakliye uçağı bulunduğunu söyledi.

Uçakların gelecek yıla kadar teslim alınmasının beklendiğini belirten Abubakar, "Uçaklar, son yıllarda kuzeybatı ve orta eyaletlerde terör estiren teröristlere ve silahlı çetelere yönelik saldırıları desteklemek için kullanılacak." dedi.

Abubakar, uçakların hangi ülkeden alınacağına ilişkin bilgi vermedi.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele kapsamında Türkiye ve ABD'den savaş uçakları satın almıştı.