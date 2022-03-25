50 yıl sonra açtılar: İnanılmaz değerli

CNN'in haberine göre, yaklaşık 50 yıl önce Ay'dan toplanan numune, NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezinde bilim insanları tarafından açılıp incelendi.

NASA Bilim Misyonu Müdürlüğünde Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen, incelemeye ilişkin, "50 yıldır vakumlanmış haldeki bu inanılmaz değerli örneği açma fırsatımız oldu ve sonunda, içinde hangi hazinelerin tutulduğunu görebildik." ifadelerini kullandı.

Örneğin herhangi bir kayba uğramaması için titizlikle incelendiği ve araştırmalarda x-ray teknolojisinin kullanıldığı kaydedildi.

"73001" adı verilen örnek, 1972'de NASA'nın Ay'a düzenlediği Apollo 17 misyonu kapsamında astronot Eugene Cernan ve Harrison Schmitt tarafından Taurus-Littrow Vadisinden toplandı ve dünyada tekrar açılmak üzere Ay yüzeyinde vakumlu tüplere yerleştirildi.

Numune bugüne kadar, Johnson Uzay Merkezi'nde ikinci bir koruyucu tüpte tutuldu.

Bu şekilde Ay'dan toplanan parçalar, gelecekte daha iyi teknolojilerle incelenmesi için saklanıyordu.

Apollo 17'nin topladığı bir diğer örnek 2019 yılında açılmıştı.

Ay yüzeyinden toplanan örneklerin Ay'ın evrimini anlamaya ve gelecekte Ay'a yapılacak insanlı seferlere ışık tutması bekleniyor.

NASA'nın insanları Ay'a göndermeye yönelik uzay programı, Apollo 11 misyonu ile başladı. Misyon kapsamında Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2025'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve buranın basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.